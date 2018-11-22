AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı 2019 kim oldu? Salih Bayraktar kimdir?

AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı kim? Yerel seçim 2019 AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı merak edilen belediye başkan adayları arasında yer almakta. AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı son dakika açıklandı. Peki 2019 yerel seçim AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Sarıyer ilçe başkanı Salih Bayraktar belediye başkan adayı mı oldu? Salih Bayraktar kimdir, nereli ve kaç yaşanda?

Salih Bayraktar AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti İstanbul adayları 2019 listesine göre, AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı Salih Bayraktar oldu. Salih Bayraktar kimdir? Salih Bayraktar nereli ve kaç yaşında? İşte Salih Bayraktar biyografisi

Salih Bayraktar kimdir?

1960 Yılında İstanbul Sarıyer İlçesinde Doğdu. İlk ve Orta Lise Eğitimini Sarıyer İlçesinde Bitirdi. Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Tamamladı. Denizcilik, Uluslararası Sanayi ve Ticaret Alanında Faaliyet Gösteren Firmalarda Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Görev Yapmaktadır. 2014 Mayıs Ayında Ak Parti Sarıyer ilçe Başkanlığı Görevine Geldi. 14 Aralık 2014 de Partimizin 5.Olağan Kongresinde Tekrar İlçe Başkanı Olarak Seçildi. Ülkemizin Kalkınması ve Sarıyer İlçemizin Her Alanda Başarısı İçin Teşkilatın Bütün Kademesindeki Arkadaşlarımızın ve Vatandaşlarımızın Desteği İle Siyasi Çalışmalarına Devam Etmektedir. Salih BAYRAKTAR Bir Çok Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yeşilay Sarıyer Şubesi Başkanıdır. Evli ve Üç Çocuk Babasıdır.

Sarıyer 2014 yerel seçim sonuçları

CHPadayı Şükrü Genç% 51.1

AK Parti adayı Mahmut Sedat Özsoy % 39.2

MHP adayı Ahmet Özyürek %5.5

Sarıyer 24 Haziran seçim sonuçları

AK Parti 36.3

CHP 35.3

HDP 10,3

İYİ Parti % 8,6

MHP % 7,7