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Siyaset AK Parti sandık görevlilerine eğitim veriyor! 'Sandıklara sahip çıkın'
Siyaset

AK Parti sandık görevlilerine eğitim veriyor! 'Sandıklara sahip çıkın'

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:08:00 -
AK Parti sandık görevlilerine eğitim veriyor! 'Sandıklara sahip çıkın'

Sandık görevlilerinden sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin sandıklardan birinci çıkacağını söyledi. Ünal, “İnşallah 14 Mayıs akşamında balkon konuşmasına hep beraber gideceğiz.” dedi.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken seçime girecek olan partiler de hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

20 yıldır Türkiye için çalışan ve eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, kültür-sanattan çevreye kadar birçok alanda büyük reformlar yapan AK Parti'nin Ankara İl Seçim İşleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan sandık görevlileri eğitim çalışmaları tüm ilçelerde mahalle mahalle devam ediyor.

Sandık görevlilerine seslenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, sandıklara sahip çıkılmasını istedi. Oy verme işlemi tamamlandıktan sora kullanılan oyların sayımından tutanaklara işlenmesine kadar tüm aşamada dikkatli olunması için uyardı.

Sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "Sandık kurulu üyeliği çok kutsal bir görevdir. Oy namustur, sandık kurulu üyeliği yapacak arkadaşlarımızın, vatandaşların kullandığı oylara sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum" dedi.


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AK Parti’nin sandıklardan birinci çıkacağını ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs akşamı yapacağı balkon konuşmasında buluşacaklarını söyledi.

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