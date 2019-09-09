AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu

Abdülkadir Selvi, yeni kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili verdi. Selvi, bir AK Parti yöneticisinin "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Kabine değişikliği ne zaman?' başlığıyla yayınlanan yazısında AK Parti'nin 5 Eylül gecesi kulislerde kabine değişikliği ile çalkalandığını belirterek"Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı.

Selvi, bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" kulis bilgisini paylaştı.

"Perşembe gecesi yaşadığımız hareketlilik"

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kabine değişikliği sorulduğunda Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz' demişti. Erdoğan, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin mürekkebi kurumadan bakanlarını değiştiren bir lider değil. Hatta yazılıp konuştuğu zaman değiştirecekse de değiştirmiyor. Zamanlamasını ve çerçevesini kendisinin belirlediği zamanlarda yapıyor. Bu kez de öyle olacak gibi. Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi.