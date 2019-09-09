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AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu

AK Parti'de son dönemde gündeme gelen kabine değişikliği iddialarıyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Yazar Abdülkadir Selvi, AK Parti'deki kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra olacağını söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu

Abdülkadir Selvi, yeni kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili verdi. Selvi, bir AK Parti yöneticisinin "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Kabine değişikliği ne zaman?' başlığıyla yayınlanan yazısında AK Parti'nin 5 Eylül gecesi kulislerde kabine değişikliği ile çalkalandığını belirterek"Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı.

Selvi, bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" kulis bilgisini paylaştı.

"Perşembe gecesi yaşadığımız hareketlilik"

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kabine değişikliği sorulduğunda Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz' demişti. Erdoğan, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin mürekkebi kurumadan bakanlarını değiştiren bir lider değil. Hatta yazılıp konuştuğu zaman değiştirecekse de değiştirmiyor. Zamanlamasını ve çerçevesini kendisinin belirlediği zamanlarda yapıyor. Bu kez de öyle olacak gibi. Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. AK Parti kabine değişikliği

YORUM YAZ

  • SeyyahSeyyah27 dk önce
    İnşaAllah hayırlı olur. Özellikle millî eğitim eğitim değişmeli. Talim terbiyenin başına gelen kişi imam- hatiplere, ilahiyatlara tahammülü olmayan birisi. Millî eğitim bakanı da bu belkemiği kurumun başına getirdiği kişiyi biliyordu muhakkak. Millî eğitim millî savunma kadar önemli. Aile bakanı da gerçekten ailenin önemini bilen, ailenin bu milletin bekası için en önemli şey olduğunu bilen biri olmalı. Özellikle de İstanbul sözleşmesi, CEDAW gibi melanetleri sonlandırmak için gayret etmeli.
  • hjkhjk44 dk önce
    inşallah ilk başta temennim tarım orman bakanı sanayi teknoloji bakanı hazine maliye kültür truizm bakanı ticaret bakanlığı ve çalışma sosyal aile bakanının ulaştırma altyapı bakanı değişmesini önce allahtan sonra sayın cumhurbaşkanımızdan temenni ediyorum

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