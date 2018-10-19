AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, belediye başkanlığı adaylığı için istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Şubat 2015 tarihinden bu yana AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Çelenk, AK Parti Genel Merkezi'nin de onayı ile görevinden istifa ettiğini belirtti.