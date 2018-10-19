AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, belediye başkanlığı adaylığı için istifa etti
AK PartiOrdu İl Başkanı Çelenk, 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.19 Ekim 2018 Cuma 17:32
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
14 Şubat 2015 tarihinden bu yana AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Çelenk, AK Parti Genel Merkezi'nin de onayı ile görevinden istifa ettiğini belirtti.
YORUM YAZ