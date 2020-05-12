AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin AK Parti iktidarının farkını anlattı

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen’in sunduğu programda AK Parti öncesi ve sonrası Niğde'yi anlattı.

Mehmet Özmen: Sayın Başkan yayınımıza hoşgeldiniz. Niğde'de koronavirüsle ilgili son durumu konuşacağız. Sayın Başkanım Türkiye sizi tanısın istiyorum. Kimdir Mahmut Peşin.

Mahmut Peşin: 1977'de Niğde'de dünyaya geldim. Babam inşaat işçisidir. İlkokulumu köyümüzde tamamladım. Nevşehir Kozaklı'da İmam Hatip okudum. Daha sonra Niğde'de imamhatip lisesini bitirdim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde bilgisayar programcılığı eğitimi aldım. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Yazılım firmam var. 2014 yılında Niğde'de AK Parti Niğde Merkez İl Genel Meclisi üyeliği ve başkanlığı yaptım. 2 Ekim 2017 yılında AK Parti il Genel Başkanı olarak atandım.

İlimizin ihtiyaç ve sorunlarını STK ve milletimizle çalışarak gerekli yerlere ilettik. Yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza attık. Bu yıl Temmuz ayında ertelenen ilçe kongrelerimizi de gerçekleştireceğiz. Koronavirüs sürecinde biz teşkilat olarak gerekli tedbirleri alarak her an vatandaşlarımızın içinde olduk. Tüm belediye ekpileri ve Valilik çalışanlarıyla iyi bir süreç yürüttük.

Niğde sağlık açısından iyi yatırımlar aldı. Koronavirüsle mücüdelede sağlık ekibi ve Valilik iyi bir mücadele verdiler. CPR cihazını temin ederek testleri gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının altında bir vaka orananına sahibiz. Din görevlileri, öğretmenler ve çalışanlar sahadaydı. Biz de teşkilat olarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye gayret ettik. Niğde'de hazine destekli faizsiz olarak ertelenen krediden 3750 çiftçimiz faydalandı. 23279 aileye nakti yardım sağlandı. İlimizde 3 kamu bankasının 10 bin liralık ihtiyat desteği paketinden 4850 kişi faydalandı. İşe devam desteğinden 76 işletme faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bin kişi oldu. Ücretli öğretmenlerimizi de mağdur etmedik. 65 yaş üstü ailelerden 63500 aileye maske ve kolanya yardımında bulundu. Vefa grupları 15 bin aileye yardım etti. Niğde'de 754 bin adet maske dağıtıldı.

Mehmet Özmen: Niğde'de koronavirüste son durum nedir?

Mahmut Peşin: İlimizde 45'e yakın vaka var. Yoğun bakımda yatan hastamız yok. Şimdiye kadar 6 vatandaşımızı kaybettik. Rehavete kapılmayıp tedbiri elden bırakmıyoruz.

Mehmet Özmen: AK Parti birçok projeleri Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdi. Niğde'nin en önemli projeleri nelerdir.

Mahmut Peşin: AK Parti iktidarları döneminde ilimiz çağ atlamıştır. AK Parti öncesi 1 hastane ve 3 ambulans vardı. AK Parti gelince 536 yataklı Niğde Devlet Hastanesi yapıldı. Burası şuan Niğde Ömer Halis Demir olarak faaliyete devam ediyor. Çamardı, Ulukışla, Çiftlik ve Bor Devlet Hastanesini faaliyete geçirdik. Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi 400 ek yatakla Şehir Hastanesi gibi faaliyet gösterecek. Bu hafta hemşireler haftası sağlık çalışanlarını kutluyorum. Niğde Üniversitesi Eğitim Hastanesi Diş hastalıkları bölümü için faaliyetler yürütülüyor. İlimizde 50 ambulans var. 24 tanede sağlık istasyonu var.

İlimizde eğitim çağ atladı. Derslik ve okullaşma oranı çok yüksek. Derslik başına 18 öğrenci düşüyor. Eğitim kalitesi olarak ileri seviyedeyiz. Ömer Halis Demir Üniversitemiz büyük başarılar elde ediyor. Nanoteknoloji bölümü var. Üniversitemizin yatak ve yurt kapasitesi de çok iyidir.

Ulaşım ağında da ilimiz büyük mesafeler kat etti. Niğde - Ankara Otoyolu yakın zamanda açılacak inşallah, hızla bitme aşamasında yakın zamanda Ulaştırma Bakanımızı ağırlayacağız. Hızlı tren hattımız da var. Önemli tarım ürünlerini üretiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz 221 milyon hibe kazandı. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Tarımda bizim sloganımız var. Bir damla su boşa akmasın bir karış toprak boş kalmasın. İlimizde toplam 722 milyonluk sulama sistemi yatırımımız var. 12 barajamız var toplam. 11 adet sulama sistemi yapıldı ilimizde bu sistem son teknolojidir. Arazi geliştirme ve miras yoluyla tarım arazilerinin parçalanmaması büyük bir devrimdir. İlimizde 33 dere ıslah edildi.

Köylerimiz şehir olsun kapsamında İl Özel İdaresi çok iyi çalışıyor. Asfaltsız köy yolumuz yok. Köy evi konakları yapılıyor. Gençlerimize halı sahalar yapıyoruz.

Tarımda Türkiye'de tek olan patates üretimi tesisimiz var. Bu çok önemli bu tesis tohumluk patates üretimi yapıyor. Şimdiye kadar 10 adet yerli patates tohumu tescil edildi.

Belediyelerimizin yatırımlarına baktığımız zaman 2009-2014 ve 2019 sonrası dönemde dahil AK Parti belediyeciliği büyük projelere imza atıyor. Millete hizmet kutsal bir görevdir. Bizler Ankara'ya gittiğimizde bizi boş çevirmeyen Bakanlarımıza ve yetkililerimize teşekkür ediyorum.

Niğde doğa turizmi ile önde gelen bir ildir. Şifa kaynağı kaplıcalarımız var. Çifthan kaplıcalarımız minarel değeriyle dünya tescillidir. Doğası ve samimi vatandaşlarımızla tüm vatandaşlarımızı Niğde'ye davet ediyoruz. AK Parti İl Başkanı olarak gece gündüz hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Niğde'nin hizmetindeyiz.