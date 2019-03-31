AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe oyunu kullandı AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe,Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe,Turgut Akdevelioğlu İlkokulu 1090 nolu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe oyunu Turgut Adevelioğlu ilkokulu 1090 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili Menekşe’ye AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’da eşlik ederken milletvekili Menekşe, “ Bugün tüm Türkiye’de sandık başına gidiyoruz. Yapılan seçimlerin ülkemize, Nevşehir’imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin galibi Türkiye, galibi Nevşehir olsun” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.