AK Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Nevşehir belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ürgüp belediye başkan adayı, AK Parti Gülşehir belediye başkan adayı, AK Parti Acıgöl belediye başkan adayı, Avanos AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Hacıbektaş belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Nevşehir ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Nevşehir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Nevşehir belediye başkan adayı da var. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı oldu. AK Parti'nin Nevşehir ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Nevşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Ünver % 52.5

MHP adayı Mehmet Varol % 42.7

CHP adayı Serkan Sağlamer % 1.9

Gülşehir belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 31

CHP % 14

Acıgöl belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 75

MHP % 19

Hacıbektaş belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 58

CHP % 28

AK Parti % 9

Avanos belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 39

AK Parti % 39

MHP % 18

Kozaklı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 55

AK Parti % 41

Derinkuyu belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 31

AK Parti % 29

CHP % 25

Ürgüp belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

MHP % 38

CHP % 18

Nevşehir 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.07

Muharrem İnce: Yüzde 21.71

Meral Akşener: Yüzde 8.49

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.01

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.52

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20

Nevşehir 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 71.34

Millet İttifakı: Yüzde 26.87

AK Parti: Yüzde 53.18

MHP: Yüzde 18.16

CHP: Yüzde 16.54

İYİ Parti: Yüzde 9.15

HDP: Yüzde 1.27

SP: Yüzde 1.18

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri

Mustafa Açıkgöz

Yücel Menekşe

CHP Nevşehir Milletvekilleri

Faruk Sarıaslan