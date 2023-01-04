AK Parti MYK'da görüşüldü! İşte seçim tarihi

30 Nisan, 7 Mayıs seçeneklerinin de değerlendirildiği MYK'da kesin karar alınmamakla birlikte ağırlıklı görüş seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde oldu.

30 NİSAN ZOR GİBİ

Toplantıda, Ramazan ayı olması ve 21-23 Nisan'ın da bayrama denk gelmesi nedeniyle, en erken 30 Nisan tarihi en geç de 28 Mayıs tarihleri tarihlerinde seçim yapılabileceği değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde 30 Nisan tarihinde uzlaşma sağlandığı iddiaları kulislere yansımakla birlikte, AK Parti MYK'da bazı üyeler, 30 Nisan'da seçimin yapılması halinde, kampanya dönemi büyük oranda Ramazan ayına denk geleceği için hem mitinglerde hem de sahada çalışma yapmakta zorlanılacağı görüşünü dile getirdi. Toplantıdan sonra BBC Türkçe'ye konuşan üst düzey bir AK Partili yetkili de "Seçim tarihine ilişkin bir karar alınmadı, en elverişli tarihler ne olabilir, onlar değerlendirildi. Ama seçimlerin kesinlikle 30 Nisan'da yapılmayacağını söyleyebilirim" dedi.

7 MAYIS DA KONUŞULDU AMA EN İDEAL TARİH 14 MAYIS

7 Mayıs tarihi üzerinde yapılan simülasyonlarda ise, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üç gün tatil olacağı için seçmen hareketliliği olabileceği tespiti yapıldı.

MYK'da, hem Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geliş yıldönümü olması nedeniyle simgesel önem taşıyan, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur ihtimali hesap edilerek, ağırlıklı görüş seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, ikinci tur 15 gün sonra yani 28 Mayıs'ta yapılacak. Bu tarihlerde, tatil, hac veya bayram gibi etkenler olmayacağı değerlendirmesi yapıldı.

CHP'DE BEKLENTİ 30 NİSAN

6 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim kararına parlamentoda destek vermeme kararı alan CHP kulislerinde ise, seçim tarihine ilişkin beklenti 30 Nisan. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu tarihte anlaştığı iddiasına dile getiren bazı üst düzey CHP'liler, AK Parti'nin simge tarihleri sevdiğine işaret ederek, 30 Nisan'da seçime gidilmesi halinde takvimin 28 Şubat'ta başlayacağına dikkat çekti. CHP kulislerinde, AK Parti'nin muhafazakar tabanın Ramazan hassasiyetini de dikkate alarak, özellikle iftar programlarıyla seçim kampanyasını yürüterek avantaj elde etme hesabı yapacağı dile getiriliyor.

SEÇİM KARARINI MUHTEMELEN ERDOĞAN ALACAK

MYK'da seçim tarihi ile ilgili muhalefetin tutumu da değerlendirildi. CHP ve İYİ Parti'nin 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçime "evet" demeyeceği yönündeki açıklamalar da dikkate alınarak, parlamentodan karar çıkmayabileceği değerlendirildi.

HDP de diğer muhalefet partileri gibi 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçim önerisine destek vermeyecek.

Parlamentonun seçim kararı alabilmesi için en az 360 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor. Ancak AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 334'te kaldığı için, erken seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alması gerekebilir.