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Gündem AK Parti MYK toplanıyor! Masada yeni yol haritası var!
Gündem

AK Parti MYK toplanıyor! Masada yeni yol haritası var!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 10:19:00 -
AK Parti MYK toplanıyor! Masada yeni yol haritası var!

AK Parti'de seçim sonrası ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. MYK toplantısında seçim sonuçları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak MYK toplantısında seçimin yanı sıra birçok konu ele alınacak ve yeni yol haritası belirlenecek.

Türkiye'de milyonlar 31 Mart'ta sandık başına giderek verdikleri oylarla yerel yöneticilerini belirledi. 14'ü büyükşehir olmak üzere toplam 35 belediye kazanan CHP,  Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. Seçime katılım oranındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada geçtiğimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

 

"GERİLEMENİN SEBEPLERİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ"

Yerel yönetimlerde yaşanan gerilemenin sebeplerini masaya yatıracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin sandıkta verdiği mesajları tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONRASI İKİNCİ MYK

AK Parti'de seçim sonrası ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. MYK toplantısında seçim sonuçları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak MYK toplantısında seçimin yanı sıra birçok konu ele alınacak. Seçimlerin ardından yapılacak toplantıda seçim işleri ve yerel yönetimler başkanlıklarının kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
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YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Sunumda kazanılan ve kaybedilen belediyeler, oy değişimleri en ince ayrıntısına analiz edilecek. Söz konusu toplantıda oy kayıplarının sebeplerinin de incelenmesi bu kapsamda atılabilecek adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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