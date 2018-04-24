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AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

24 Nisan 2018 Salı 15:38
AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.
Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:38
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. mkyk

YORUM YAZ

  • ÇanakkaleÇanakkale26 dk önce
    Başlığınız çok aşağılayıcı. Onlar bizim misafirimiz.Ayrıca Çanakkale zaferinin baş kahramanı ulu önder Mustafa Kemal Atatürkten hiç bahsetmemeniz çok ayıp.
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