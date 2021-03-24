AK Parti MKYK listesinde dikkat çeken isimler yer aldı

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı.

Listeye 47 yeni isim girdi

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK üye listesine 47 yeni isim girdi. Listeye yeni giren isimler arasında eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski AK Parti Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Metin Külünk ile eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de yer alıyor.

İYİ Parti'den geldi MKYK'ya girdi

AK Parti MKYK listesine giren en dikkat çeken isim ise İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık de yeni listede yer buldu. KAGİDER'in kurucuları arasında yer alan Sunay Karamık da listede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Mücahid Birinci de listede

MKYK'ya yeni giren isimler arasında Şeyh Said'in torunu Abdurrahman Fırat da yer aldı. İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci ve şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu hukukçu Türk İslam Karakoç da MKYK listesine girdi.