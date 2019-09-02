AK Parti Milletvekilinden Davutoğlu ve ekibine çok ağır sözler: Kendi başına çıksalar mahallelerinde muhtar olamazlar

Sezai Erhan yeniakit AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Davutoğlu ekibinden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı sert sözlerle eleştirdi. Çamlı, “Kendi başına çıksa mahallesinde muhtar olamayacak adamlar, bugüne kadar birilerinin gel bakalım burada görev yap diye ellerinden tutulanlar, unutmasınlar ki gizli eller tarafından arkalarından uçuruma itiliyorlar. Ergen davranışlarından bir an evvel kurtulup zarardan dönmeliler” dedi.

Kendileri gerçekten tenekedenmiş

Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı bilinen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı da eleştiren Çamlı, “Selçuk Özdağ ile aynı mecliste bir dönem görev yaptık,hatta,babadan miras,doğduğumdan beri malımızla,canımızla,kanımızla, şekillendirdiğimiz ve iktidara kadar sırtımızda taşıdığımız davamızın şuanki kurumu AK Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı görevi de yaptı kendisi. Partide ve mecliste birlikte görev yaparken gereken mehabete uygun bir şekilde davrandım kendisine. Fakat, her karşılaşmamızda anlayamadığım birşeylerde hissettim. Şimdi anladım ki kendileri gerçekten tenekedenmiş, CHP'deki bazı ahlaksızlar gibi ahlakı kolayca pazara çıkabilenlerdenmiş. Hiç işin esasına bakmaya lüzum görmeden, insanların mazisini, emeğini, hakkını ve hukukunu bilmeden konuşabilecek kadar yevmiyelik bir canlıymış” ifadelerini kullandı.