AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir muhalefete ders verdi! Yaptığı konuşma büyük beğeni topladı

TBMM'de gençler için yapılan oylama öncesi söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, tarihi bir konuşmaya imza attı.

Aydemir'in konuşması şöyle:

Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum. Gazi Meclis'in en genç milletvekili olarak ilk konuşmamı aile ve gençlik konusunda yapmaktan gurur duyuyorum. Ama ithamlarınızdan dolayı önce kendimi anlatarak başlıyorum. Ben Zehra Nur çift anadalını tamamlamış 25 yaşında bir milletvekiliyim. 18 yaşından beri gençlere öncelik vermiş AK Parti'de yetişmiş biriyim. Bugün aile ve gençler hakkında verdiğimiz sözleri tuttuğumuzu belirtmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu bugün gerçekleşti. Seçim sonrasında genç arkadaşlarla bir araya geldiğimizde bu fon konuşulmuştu. Bu fonun ilk projesi olan evlilik kredisinin amacı gençlere maddi destek sağlamaktır. Bu fon ile aynı zamanda gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi idi. Bu fon deprem bölgesinde pilot olarak uygulanıp daha sonra 81 ile yayılacak. 5 milyar liralık bir kaynak oluşturulacak. Verdiğimiz destek zamanla arttırılacaktır. Aile bir karargahtır. Dışarıdan gelen saldırılara bir zırh görevi görmektedir. Değerli milletvekilleri AK Parti kurulduğu günden bugüne gücünü gençlerden alan bir siyasi partidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetten teknolojiye ve sağlığa kadar gençlere alan açmıştır. Gençlere fırsat verildiğinde Togg, Kaan, TCG Anadolu'ya baktığınızda neler yapabildiğini göreceksiniz. Burada anlaşamadığımız çok konu bulunuyor. Ancak bugünkü konu gençler. Gelin bu kanunu oy birliği ile Meclis'ten geçirelim.