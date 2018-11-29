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AK Parti milletvekili Mesten'den CHP'ye çağrı: Kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsanız...

AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten, CHP milletvekillerinin öğrenci yurt ve pansiyonların denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla ilgili verdiği grup önerisine yönelik olarak, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi acılar üzerinden, kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsa, olumlu siyaset yapıp varsa herhangi bir yerde bir tespiti bize bunları bildirerek hangi kurumda hangi yurtta bir eksik varsa bunun üzerine gidelim. Bir tespitiniz varsa biz de iktidar milletvekilleri olarak bunun üzerine gidelim. Ben Aladağ Komisyonunda görev almış bir kardeşinizim, orada bütün muhalefet partileriyle beraber gayet uyumlu bir şekilde çalıştık ve bunun üzerine muhalefet partili milletvekillerinin olduğu kadar biz de titizlikle gittik" diye konuştu.

29 Kasım 2018 Perşembe 18:28
AK Parti milletvekili Mesten'den CHP'ye çağrı: Kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsanız...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP Adana milletvekili Orhan Sümer ve arkadaşları tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin barındıkları yurt ve pansiyonların denetimlerinin sıkılaştırılması ile ilgili Grup Önerisi verdi.

AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten, kendi iktidarlarına gelinceye kadara Milli Eğitime ayrılan bütçenin hiçbir şekilde birinci planda olmadığını savundu. CHP ile işbirliği çağrısında bulunan Mesten, "Bugün, okul öncesinden lise son sınıfa kadar ülkemizde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var, yaklaşık 900 bin Suriyeli öğrenciyi de katarsak neredeyse 19 milyona yaklaşan ortaöğrenim öğrencisine sahibiz. Bu kadar öğrencinin olduğu bir yerde zaman zaman beklemediğimiz hadiseler, müessif hadiseler olabilir. Biz iktidara geldiğimizde yaklaşık olarak bin 400 civarında olan özel ve devlete bağlı yurtların sayısı bugün 5 bini geçmiştir. Biz olan hadiselerden her zaman ders alıp bunların üzerine en çok giden, titizlikle giden bir iktidara sahibiz. En son 2017 yılında çıkarılmış Başbakanlık yönetmeliğiyle olağanüstü şartlarda denetim şartları getirilmiş, özel yurt işletme şartları getirilmiş ve buna göre daha önceden kurulan yurtlar dahi denetlenmiş, çok ciddi oranda da kapatılmıştır. Biz bunun üzerine doğrudan gidiyoruz, sizden çok daha mühim bunun üzerinde duruyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi acılar üzerinden, kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsa, olumlu siyaset yapıp varsa herhangi bir yerde bir tespiti bize bunları bildirerek hangi kurumda hangi yurtta bir eksik varsa bunun üzerine gidelim. Bir tespitiniz varsa biz de iktidar milletvekilleri olarak bunun üzerine gidelim. Ben Aladağ Komisyonunda görev almış bir kardeşinizim, orada bütün muhalefet partileriyle beraber gayet uyumlu bir şekilde çalıştık ve bunun üzerine muhalefet partili milletvekillerinin olduğu kadar biz de titizlikle gittik" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili, Engin Özkoç, Mesten'in konuşmasına atıf yaparak, "Çocuklar üzerinden, 'Bu kadar çocuk, böyle çocuk ölür' diyen bir yaklaşım tarzı olur mu? Çocuk istismarıyla ilgili 'Bir kere olmasından hiçbir şey olmaz' diyen bu anlayışı Allah kahretsin" şeklinde konuştu.

'Çok önemli adımlar atıldı'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çocuklar üzerinden siyaset yapmayalım” tarzı ifadesi bir genel yaklaşım olduğunu söyleyerek, "'Bu acı bizim acımız, hepimizin acısı' demektir, 'her partinin acısı' demektir. O yüzden zaten geçen dönem bu raporu hazırladık, bir araya geldik. Kaldı ki az önce Sayın Başkan Vekiliyle konuştuk, çok önemli adımlar atıldı bir daha bu acı yaşanmasın diye. Milli Eğitim yaptı, Yurtlar Kurumu yaptı ve sair, her birim bununla ilgili çok büyük tedbirler aldı. Örneğin, sadece yurtları altı ayda bir denetleyen Milli Eğitim Bakanlığı yetkisi 'her ay tüm ilgili birimlerce' olmak üzere yoğunlaştırıldı. Bu açıdan hepimiz ıstırap duyduk. O yüzden daha sakin olmak, meseleye insancıl yaklaşmak hepimizin görevi. Kaldı ki Sayın Başkan Vekilinin 'Allah kahretsin' tarzındaki ifadesini grubumuza yapmadığına inanmak istiyorum. Bunu ihmali olanlar için ifade ettiğini düşünmek istiyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, oturuma ara verdi. Oturuma ara verildiğinde de tartışma devam etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:28
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