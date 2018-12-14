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AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan partisine eleştiri: Bizde de durum aynı şekilde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir şeye evet dediğinde muhalefetin de hayır dediğini belirterek, "Ben burada kendi grubuma da özeleştiride bulunmak istiyorum. Bizde de durum aynı şekilde." dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 20:24
AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan partisine eleştiri: Bizde de durum aynı şekilde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesine ilişkin söz alan Sofuoğlu, Türkiye'de sporun hak ettiği yerde olmadığını öne sürdü.

Özel sektörün sportif faaliyetlere sponsor olmasının önünü açacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Sofuoğlu, bu konuda partilerin birlikte adım atabileceğine işaret etti.

'Kendi grubuma da özeleştiride bulunmak istiyorum'

AK Parti'nin bir şeye evet dediğinde, muhalefetin hayır dediğini belirten Sofuoğlu, "Ben burada kendi grubuma da özeleştiride bulunmak istiyorum. Bizde de durum aynı şekilde." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:24
  1. Sakarya
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. 2019 bütçe görüşmeleri
  4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  5. tbmm

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