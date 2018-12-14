AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan partisine eleştiri: Bizde de durum aynı şekilde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesine ilişkin söz alan Sofuoğlu, Türkiye'de sporun hak ettiği yerde olmadığını öne sürdü.

Özel sektörün sportif faaliyetlere sponsor olmasının önünü açacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Sofuoğlu, bu konuda partilerin birlikte adım atabileceğine işaret etti.

'Kendi grubuma da özeleştiride bulunmak istiyorum'

AK Parti'nin bir şeye evet dediğinde, muhalefetin hayır dediğini belirten Sofuoğlu, "Ben burada kendi grubuma da özeleştiride bulunmak istiyorum. Bizde de durum aynı şekilde." ifadelerini kullandı.