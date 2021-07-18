AK Parti Milletvekili Aydemir’in acı günü: Koronovirüs tedavisi gören babası vefat etti
TBMM’nin sevilen isimlerinden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in babası Tayfur Aydemir’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in babası Tayfur Aydemir’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.
Tayfur Aydemir’in yakalandığı koronavirüs hastalığı ile bir süredir mücadele ettiği ve tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ebedi âleme göç etti.
Merhum Tayfur Aydemir’in bugün (Pazar) saat 11.00’de Erzurum Asri Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Hakk’a yürüyen muhterem babası Tayfur Aydemir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.