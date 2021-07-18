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Gündem AK Parti Milletvekili Aydemir’in acı günü: Koronovirüs tedavisi gören babası vefat etti
Gündem

AK Parti Milletvekili Aydemir’in acı günü: Koronovirüs tedavisi gören babası vefat etti

TBMM’nin sevilen isimlerinden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in babası Tayfur Aydemir’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 01:10:00 -
AK Parti Milletvekili Aydemir’in acı günü: Koronovirüs tedavisi gören babası vefat etti

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in babası Tayfur Aydemir’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. 

Tayfur Aydemir’in yakalandığı koronavirüs hastalığı ile bir süredir mücadele ettiği ve tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ebedi âleme göç etti. 

Merhum Tayfur Aydemir’in bugün (Pazar) saat 11.00’de Erzurum Asri Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi. 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Hakk’a yürüyen muhterem babası Tayfur Aydemir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

 

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