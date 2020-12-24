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Sağlık AK Parti Milletvekili, 'ambulans uçak' iddialarını yalanladı
Sağlık

AK Parti Milletvekili, 'ambulans uçak' iddialarını yalanladı

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, koronavirüse yakalandığı ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya götürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:36:00 -
AK Parti Milletvekili, 'ambulans uçak' iddialarını yalanladı

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya götürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çelik, yazılı açıklamasında, Kovid-19'a yakalanmadığını, nöropatik ağrılar nedeniyle tedavi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini arayarak ambulans uçakla Ankara'ya gitmesi ve burada tedavi olması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Bazı haber sitelerinde, teyit etmeden ve muhatap ile görüşmeden, bu durumun "masa başı yalan haber"e dönüştürüldüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Haberi tekzip ettim ve doğru haliyle yayınlanmasını bekliyorum. Kovid-19'a yakalanmadım. Nöropatik ağrılar nedeniyle tedavi görüyor, dua bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gerekçeyle geçmiş olsun dileklerini iletip, nezaketini göstererek ambulans uçakla götürülüp Ankara'da tedavi olmam gerektiği konusunda tavsiyede bulunmasının sebebi, hastalığımın belirsizliğinin devam etmesi ve vücut direncimin düşüklüğüdür. Şu an için naklimi gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Milletimizin umudu Cumhurbaşkanımıza bir kez daha söylemek istiyorum, Allah başımızdan eksik etmesin."

 

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