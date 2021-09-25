  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan muhalefete TEKNOFEST tepkisi
Gündem

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan muhalefete TEKNOFEST tepkisi

TEKNOFEST heyecanı devam ederken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin başarısına kayıtsız kalan muhalefete sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 20:18:00 -
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan muhalefete TEKNOFEST tepkisi

 yeniakit.com.tr 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle çığır açan Türkiye’nin başarılı projeleri tüm dünyada ilgi uyandırırken muhalefetin bu başarıya kayıtsız kalması dikkat çekti.

Muhalefet TEKNOFEST'e kayıtsız kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TEKNOFEST’i görmezden gelen ve tüm bütçeyi heykellere yatıran CHP ve diğer muhalif partilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özalan, 7’den 70’e tüm vatandaşların ziyaret ettiği TEKNOFEST’e yönelik ilgiye kayıtsız kalan muhalefetin Milli Teknoloji Hamlesi’nden rahatsız olduğunu belirtti.

AK Partili Özalan'dan muhalafete tepki

Muhalefetin Milli Teknoloji Hamlesi'nden Türkiye düşmanları kadar rahatsız olduğunu belirten Özalan, "Muhalefet en fazla "Saman" sayıklayıp musluk açıyor." dedi.

Özalan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet, Bilim ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i görmezden gelerek hazımsızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye düşmanları kadar, Milli Teknoloji Hamlesi'nden rahatsızlar. Çünkü TEKNOFEST ufuk açıyor, muhalefet en fazla "Saman" sayıklayıp musluk açıyor.

O ülkeden flaş hamle! Türk İHA'ları için harekete geçtiler
O ülkeden flaş hamle! Türk İHA'ları için harekete geçtiler

Teknoloji

O ülkeden flaş hamle! Türk İHA'ları için harekete geçtiler

TEKNOFEST'te hayran bıraktı! Akıncı TİHA ile ilgili detayı Bayraktar açıkladı
TEKNOFEST'te hayran bıraktı! Akıncı TİHA ile ilgili detayı Bayraktar açıkladı

Teknoloji

TEKNOFEST'te hayran bıraktı! Akıncı TİHA ile ilgili detayı Bayraktar açıkladı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay