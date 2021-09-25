AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan muhalefete TEKNOFEST tepkisi

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle çığır açan Türkiye’nin başarılı projeleri tüm dünyada ilgi uyandırırken muhalefetin bu başarıya kayıtsız kalması dikkat çekti.

Muhalefet TEKNOFEST'e kayıtsız kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TEKNOFEST’i görmezden gelen ve tüm bütçeyi heykellere yatıran CHP ve diğer muhalif partilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özalan, 7’den 70’e tüm vatandaşların ziyaret ettiği TEKNOFEST’e yönelik ilgiye kayıtsız kalan muhalefetin Milli Teknoloji Hamlesi’nden rahatsız olduğunu belirtti.

AK Partili Özalan'dan muhalafete tepki

Muhalefetin Milli Teknoloji Hamlesi'nden Türkiye düşmanları kadar rahatsız olduğunu belirten Özalan, "Muhalefet en fazla "Saman" sayıklayıp musluk açıyor." dedi.

Özalan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet, Bilim ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i görmezden gelerek hazımsızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye düşmanları kadar, Milli Teknoloji Hamlesi'nden rahatsızlar. Çünkü TEKNOFEST ufuk açıyor, muhalefet en fazla "Saman" sayıklayıp musluk açıyor.