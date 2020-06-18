AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Onlar kadar kirliler

Terör sevici HDP'li Milletvekili Garo Paylan, Cüneyt Özdemir’in, "Üçüncü kez soruyorum, Çok basit cevabı var. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak bir milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusuna cevap veremedi.

Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "3 defa 'PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz' diye soruluyor. HDP milletvekili Garo Paylan, 'PKK sonuç' diyor.

CHP ve İyi Parti, işte bunlarla ittifak yapıyor. Koşulsuz HDP'nin yanındalar. CHP ve İyi Parti, şu an HDP kadar kirli." ifadelerini kullandı.