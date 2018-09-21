AK Parti MHP yerel seçimlerde ittifak yapacak mı?

2019 yerel seçim çalışmalarına hız veren siyasi partilerin aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapıp yapmayacakları merak ediliyor. AK Parti ile MHP'nin ittifak yapacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın son dakika açıklamasıyla cevap verdi. Peki 2019 yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifak yapacak mı? İşte İbrahim Kalın'ın konuya ilişkin cevabı

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhur ittifakı ile ilgili "Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklama memnuniyet verici. İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhur ittifakı Türk siyasetine çok önemli katkılar sundu. Muhafaza edilmesi önem taşıyor." dedi.

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