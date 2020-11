AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir yıllık bütçe performansını değerlendirdi. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Köse, "10 milyara sadece bir heykel yaptınız. 10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara’ya ne yaptınız? Bunun hesabını milletimize vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?" diye konuştu.

'10 milyara sadece bir heykel yaptınız'

Pandemi nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "10 milyara sadece bir heykel yaptınız” iddiasında bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. “10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara’ya ne yaptınız?” diyen Köse, “Bunun hesabını milletimize vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?” diye konuştu.

'Asli hizmetleri yapamayacaksınız"

Köse, “Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerinin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri” şeklinde konuştu.

"Sosyal medya belediyeciliğinde çığır açtınız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'Hakkınızı yememek lazım, başardığınız işler de yok değil” diyen Köse, “Siz belediyeciliğin sanal dünyasında sosyal medyada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız, sosyal medya belediyeciliği yaptınız, hatta sosyal medya belediyeciliğinde ödülü bile hak ettiniz. Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Gerçek dünyada karşılığı yok bunun, size tavsiyem bir an evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel belediye işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara’ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz” ifadelerini kullandı.

Yavaş'a metro eleştirisi

Murat Köse sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim vaatlerinizde 58 kilometre metro yapacağınızı söylemiştiniz. Bunları da Büyükşehir’in kendi kaynaklarıyla yapacağım demiştiniz. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor. Ankara’da metro yaptınız da biz mi görmedik. Ne zaman Ankaralı hemşerilerim sizin metrolarınıza binmeye başlayacak. Bakın pandemi de var. Bir an evvel yapsanız da metroyu halkımız biraz rahatlasa.”

Sosyal yardımlar kesildi

Sosyal yardımlar konusunu da dile getiren Köse, şu iddialarda bulundu:

“Mansur Yavaş’a sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinden belki de yarısı artık destek alamıyor. Ne gıda ne de kömür yardımı alamıyorlar. Sayıları kontrol ederseniz bu açığa çıkar. Maalesef bunun da farkında değilsiniz. 500 bin kişiye sosyal yardım yaptım diye açıklama yapıyorsunuz. Ancak ilgili daire başkanlığının deposunda 500 bin erzak yok ki. Geldiğinizde depolardaki envanteri isteyin bakalım kaç adet koli varmış? Sonradan kaç adet alım yaptınız? Bunu da sorarsanız ve açıklarsanız milletimiz öğrenmiş olur.”

İhalelerde şeffaflık

İhalelerin sürekli şeffaf yapıldığı yönündeki Mansur Yavaş’ın açıklamalarına cevaben Murat Köse şunları söyledi:

“Yaptığınız ihalelerle ilgili tespitlerimiz var. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hani bir şekilde algı yapıyorsunuz ve canlı yayınlıyoruz ihaleleri diyorsunuz ya. Ben buradan milletimiz adına, Ankara halkı adına soruyorum. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir, ASKİ ve EGO’da yaptığınız ihalelerden kaç tanesini canlı olarak yayınladınız? Canlı yayın yapmadığınız ihale sayısı kaç? Kaç tane ihaleyi açık ihale yöntemi ile yaptınız? Açık ihale usulü ile yaptığınız ihalelerden kaç tanesinin canlı yayınını yaptınız? Açık ihale yöntemi ile yapılan ihalelerin toplam rakamı nedir?"

İddialarıyla ilgili örnek veren Köse, “Pandemi döneminde maske alım ihaleleri yaptınız. Bunların birkaçı hariç hepsini davetiye usulü ile yaptınız. Neden böyle yaptınız?” dedi.

“Kış ayında işçileri kapıya koydunuz"

Mamak Belediye Başkanı Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın belediyede çalışanlar tedirgin olmasın diyerek söz verdiğini hatırlatarak, ”İşçileri asla işten çıkarmayacağını ve yönetimde liyakat dönemi başlayacağını defalarca söylemiştiniz. Ancak sayın başkan Ramazan ayı, Kurban Bayramı demeden, salgın demeden çalışanlarınızı işten çıkardınız. Son zamanda, pandemi zamanında bile insanların gözünün yaşına bakmadan ücretsiz izne çıkardınız. Hani madem işten çıkarmayı kafanıza koydunuz, pandemi geçseydi bari” iddialarını sıraladı.

“Meclis üyelerimizi tehdit ettiler”

“Temmuz ayında birtakım şahıslar meclisi basmıştı” diyen Köse şöyle devam etti:

“Meclis üyelerimize saldırmışlardı ve meclis üyelerimizi kürsüye çıkmayacaksın, bir daha Keçiören'e girmeyeceksin diye tehdit etmişlerdi. Şahıs telefonla arıyor. Diyor ki 'Meclise geliyoruz, Keçiören meclis üyesini dövmeye geliyoruz.' Yargıya intikal ettiği için orada çıkacak kim oldukları, soruşturma devam ediyor. ASKİ Spor Kulübü'nün yöneticileriymiş bunlardan bir kısmı. Yok efendim dövmeye değil de teşekküre gelmişlermiş de. Öyle, biz de inandık. Böyle sahtekarlık olmaz.”

“Seçim bitti maske düştü”

Seçim öncesi Mansur Yavaş’ın vaatlerini gündeme getiren Murat Köse şöyle devam etti:

“Seçimde ballandıra ballandıra ne diyordu Sayın Yavaş, 'Büyükşehir bütçesi tüm projelere yeter, metro da yapılır, tüm projeler de yapılır' diyordu. 'Belediye iyi yönetilirse gelir fazlası vermesi mümkün.' 'Ankara’da kaynak çok çok fazla. Bütün projeleri uygulayabiliriz.' Adayken bunları söyledi Sayın Yavaş. Seçimden sonra ne yaptı, ilk meclis toplantısında borç istedi. Hani Büyükşehir bütçesi kendine yeterdi? Hani israfa engel olunca para yeterdi, pek çok olumsuz cümle kullanarak, eskiyi kötüleyerek şuradan buradan para gelir ve bu bütçe fazlasıyla yeter diyordu. Hatta Sayın Yavaş, 'Adaylar eğer her konuda kendilerini hükümete dayayacaklarsa bence hiç aday olmasınlar' diyordu. Şimdi ikide bir kendisi yapıyor bu işi. Ne oldu? Seçimden hemen sonra ne değişti?“