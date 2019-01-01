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AK Parti Mamak belediye başkan adayı Mesut Akgül kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Mamak belediye başkan adayı Mesut Akgül oldu. Mesut Akgül'ın Mamak belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mesut Akgül kimdir? Mesut Akgül nereli ve kaç yaşında? Mesut Akgül hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 17:30
AK Parti Mamak belediye başkan adayı Mesut Akgül kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Mamak belediye başkan adayı Mesut Akgül oldu. Mesut Akgül'ın Mamak belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mesut Akgül kimdir? Mesut Akgül nereli ve kaç yaşında? Mesut Akgül hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Mesut Akgül Kimdir?

Mesut AKGÜL, 1967 yılında Mamakta doğdu. Eğitimini Piyalepaşa İlkokulu, Tuzluçayır Ortaokulu, Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Yüksek Öğrenimini ise 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 1988 yılında tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan AKGÜL, iş hayatına Mamakta faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak gıda sektöründe başladı. Şu an aktif olarak inşaat sektöründe faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca 2003-05 yıllarında Et ve Balık Kurumunda yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptı. Gençlik yıllarından itibaren toplumsal olaylara olan duyarlılığı bir çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıflarda görev almasını sağladı. Kurucusu olduğu Gönül Vakfının 7 yıl genel başkanlığını yürüterek sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatı 2001yılında AK Parti Mamak İlçe Başkanlığında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe seçim işleri başkanlığı, siyasi ve hukuk işleri başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti Ankara I. Bölge 11. sıra Milletvekili adayı olarak seçimlere girdi. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında yapılan 2. Olağan Kongrede AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Mamak halkının genel teveccühü üzere bugüne kadar edinmiş olduğu deneyim ve birikimlerini Mamak Belediye Başkanlığına Aday Adayı olmak üzere 16 Kasım 2008de yapılan AK Parti 3. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Mamak Belediye Başkanı seçildi..

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:30
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