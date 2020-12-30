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Aktüel AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:01:21 -
AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tüfenkci, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Tüfenkci, yaşam kategorisinde Band Kanani tarafından çekilen "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karelere oy verdi.

Milletvekili Tüfenkci, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.



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