AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Sayın Cumhurbaşkanımıza o ağır hakareti eden Wilders, bu millet sana asla bu hakkı vermez. O ettiğin hakaret bu ülkeye 82 milyonun Cumhurbaşkanına sen bu lafı edemezsin" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Karşımızda bizimle ilgili her türlü hakikate zihnini ve kalbini kapatmış bir grup var, her türlü yalanı üreten, her türlü iftirayı, her türlü dezenformasyonu yapan bir kitle var ve maalesef bu kitle milli değil, yerli değil"