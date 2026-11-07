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Gündem AK Parti Konya'da vefa buluşması! Eski belediye başkanları bir araya geldi
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AK Parti Konya'da vefa buluşması! Eski belediye başkanları bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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AK Parti Konya'da vefa buluşması! Eski belediye başkanları bir araya geldi

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından “Vefa Varsa Veda Yoktur” temasıyla düzenlenen programda, geçmiş dönem belde belediye başkanları buluştu. İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Görevler değişir, makamlar değişir ama değişmeyen tek şey davamıza olan sadakatimizdir” mesajını verdi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı, kuruluşundan bugüne teşkilata ve yerel yönetimlere hizmet etmiş eski belde belediye başkanlarını İsmil Karatay Termal Tatil Köyü'nde düzenlenen istişare programında bir araya getirdi.

Programa milletvekilleri, eski belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"BU DAVANIN KÖKLERİ SİZLERİN EMEĞİYLE GÜÇLENDİ"

Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, geçmiş dönem belediye başkanlarının Konya'nın 31 ilçesinde önemli hizmetlere imza attığını belirterek teşkilat mensuplarının fedakârlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

AK Parti'nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü siyasi mücadelede teşkilatların önemli rol üstlendiğini kaydeden Özgökçen, “Vefa bizim mayamız, bizim karakterimizdir” ifadelerini kullandı.

TECRÜBELER PAYLAŞILDI, PLAKETLER VERİLDİ

Açılış konuşmasını AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen'in yaptığı programda, eski belde belediye başkanlarından Hürriyet Şahin ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek de katılımcılara hitap etti.

İstişare bölümünde yerel yönetim tecrübeleri ve teşkilat çalışmalarına ilişkin görüşler paylaşıldı. Program sonunda geçmiş dönem belde belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Buluşmaya AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem ve Latif Selvi'nin yanı sıra önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları katıldı.

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AK Parti Konya'da vefa buluşması! Eski belediye başkanları bir araya geldi

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