AK Parti kongresine tepki gösteren 'lebalebçiler' Cem Yılmaz'ın gösterisine sessiz!

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AK Parti’nin gerçekleştirdiği kongreyi bahane göstererek koronavirüs vaka sayılarının arttığını söyleyen muhalefet, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Cem Yılmaz’ın lebaleb gösterilerine sessiz kalıyor.

Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesi Avrupa basınına birçok defa konu olurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları DSÖ tarafından da takdir topladı.

Vaka sayıları yükselişe geçti

Alınan tedbirlerle Türkiye'de vaka sayıları 5 binlere kadar düşmüş kontrollü normalleşmeye geçilmişti. Ancak koronavirüsün mutasyona uğraması ve sıcak havaların gelmesiyle birlikte koronavirüs vaka sayısı tekrar yükselişe geçti. Bunun yanı sıra laikçi çevrelerin sık sık düzenlediği 'korona' partileri, kumarhaneye çevrilen mekanlar, gizli açılan lüks restorant ve barlar vaka sayıların artışına da neden oldu.

AK Parti kongresi üzerinden karalama operasyonu

HDP'lilerin hınca hınç bir kalabalıkla yaptığı Nevruz kutlamasını, CHP'nin kalabalık toplantı ve kongrelerini görmezden gelen muhalefet, AK Parti üzerinden karalama operasyonu yaptı. Zaten yükselişte olan vaka sayılarına, AK Parti'nin düzenlediği kongre bahane gösterildi.

'Lebaleb kongre' şeklinde sosyal medyada tag açan muhalefet, Cem Yılmaz'ın 'biletleri tükenen' gösterilerine ise bir ses çıkarmadığı görüldü.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Yılmaz, Twitter hesabından, düzenleyeceği gösteride biletlerin tükendiğini paylaştı.