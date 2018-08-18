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AK Parti kongresinde dikkat çeken anlar! O isimler alkışlandı

Ankara'da düzenlenen AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne 9 siyasi partiden temsilciler katılırken salondaki izleyiciler MHP ve BBP'nin temsilcilerini alkışladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
AK Parti kongresinde dikkat çeken anlar! O isimler alkışlandı

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Partililer salonda yerlerini alırken, 9 partiden temsilciler ile yabancı devlet adamları da kongreye katıldı.

AK Parti'nin büyük kongresi için Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce partili ve davetliler güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.

SADECE MHP VE BBP'YE ALKIŞ

AK Parti'nin davetiye gönderiği siyasi partilerden 9'u temsilci gönderdi. Siyasi partilerin temsilcileri salonda anons edildiği sırada salondaki kalabalık sadece MHP ve BBP temsilcilerini alkışlaması dikkatleri çekti.

İşte kongreye katılan siyasi parti temsilcileri;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

MHP Genel Başkan Yrd İzzet Ulvi Yönter

MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay

BBP Genel Bşk Yrd Ali Keser

BBP Genel Bşk Yrd Tevfik Eren

SP Genel Başkan Yrd İlyas Tonguç

DSP Genel Başkan Yrd Uğur Güven

ANAP Genel Bşk İbrahim Çelebi

DP Genel Bşk Yrd Ertan Küçükay

HÜDAPAR Gnel Bşk Yrd Erdal Elibüyük

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
  1. Ankara
  2. AK PARTİ
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