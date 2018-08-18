AK Parti kongresinde dikkat çeken anlar! O isimler alkışlandı
Ankara'da düzenlenen AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne 9 siyasi partiden temsilciler katılırken salondaki izleyiciler MHP ve BBP'nin temsilcilerini alkışladı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Partililer salonda yerlerini alırken, 9 partiden temsilciler ile yabancı devlet adamları da kongreye katıldı.
AK Parti'nin büyük kongresi için Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce partili ve davetliler güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.
SADECE MHP VE BBP'YE ALKIŞ
AK Parti'nin davetiye gönderiği siyasi partilerden 9'u temsilci gönderdi. Siyasi partilerin temsilcileri salonda anons edildiği sırada salondaki kalabalık sadece MHP ve BBP temsilcilerini alkışlaması dikkatleri çekti.
İşte kongreye katılan siyasi parti temsilcileri;
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
MHP Genel Başkan Yrd İzzet Ulvi Yönter
MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay
BBP Genel Bşk Yrd Ali Keser
BBP Genel Bşk Yrd Tevfik Eren
SP Genel Başkan Yrd İlyas Tonguç
DSP Genel Başkan Yrd Uğur Güven
ANAP Genel Bşk İbrahim Çelebi
DP Genel Bşk Yrd Ertan Küçükay
HÜDAPAR Gnel Bşk Yrd Erdal Elibüyük
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