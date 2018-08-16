AK Parti kongresi için 16 yerli 38 yabancı siyasi partiye davet

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Spor Salonu'nda, 18 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek kongreye gelecek davetliler arasında 414'ü yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli, gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi ile 16 siyasi partinin temsilcileri yer alıyor.

Davetiye gönderilen siyasi partilerden İYİ Parti dışındakilerin, AK Parti kongresine katılacağı öğrenildi.

CHP'nin ise henüz kongreye katılacak isimleri bildirmediği belirtildi.