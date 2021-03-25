'AK Parti kongre salonunu yaksak' çağrısı yapmıştı: O densiz kadın CHP'li çıktı
AK Parti kongresini işaret ederek 'O spor salonuna şu anda 3 bidon benzin dökülüp ateşe verildiğinde memleket yüzde 70 oranında kurtuluyor, bilmem farkında mısınız?' diyerek skandal bir paylaşımda densiz kadın da CHP'li çıktı.
Yeniakit.com.tr
Dün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi, Bilgen Alkan adındaki densiz bir kadın tarafından skandal ifadelerle hedef alındı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alkan adlı kadın, akıllara zarar ifadeler kullandı:
"O spor salonuna şu anda 3 bidon benzin dökülüpü ateşe verildiğinde memleket yüzde 70 oranında kurtuluyor, bilmem farkında mısınız?"
Geçmiş paylaşımları ortaya çıktı
Bilgen Alkan adlı kadının paylaşımına tepki yağdı. Öfkeden gözleri dönmüş Alkan'ın geçmişteki paylaşımları da ortaya çıktı.
CHP'li Kemalist çıktı
Bilgen Alkan, terör sevici HDP'li Figen Yüksekdağ ile yakın ilişkisi sebebi ile tepki üstüne tepki alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayranı çıktı. Diğer paylaşımlarından da CHP'li ve Kemalist olduğu anlaşılan Alkan'ın skandalı için, CHP'den bir açıklama gelmedi.