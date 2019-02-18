0553 313 94 23

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayından görkemli beyanname açıklaması

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:34
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayından görkemli beyanname açıklaması

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı.



AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sevdamız Kocaeli Daima İleri” sloganıyla hazırladığı seçim beyannamesini düzenlenen toplantıda açıkladı. Programa Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Hazırladığı beyannamede şehre dair vizyonlarını ve projelerini anlattıklarını söyleyen Büyükakın, “Halkımız teveccüh gösterir emaneti bize teslim ederse, şehrimizi beyannamemizdeki esaslarla yönetecek, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu büyük bir şehir markasını inşaallah beraber inşa edeceğiz. Halkımızın emanetine vaatlerimizle talibiz” dedi.



Teknolojik değişimin ekonomik değişimi, ekonomik değişimin sosyolojik değişimi, yönetimi, kültürü, sanatı, sporu, kısacası her şeyi değiştirip dönüştürdüğünü anlatan Büyükakın, “Bugün yeryüzü tarihinin en radikal, en büyük dönüşümünü birlikte yaşıyoruz. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyası hep beraber bu dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, kolay ve zoru aynı anda başaran, insan odaklı bir yönetim gerçekleştirmek, şehir markasına, şehrin paydaşlarıyla güç birliği yaparak liderlik etmek. Bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri, genetik, robotik, yapay zeka, nano teknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, alternatif ve yenilenebilir enerji alanlarındaki, baş döndüren gelişmeleri yakalayıp, yeni dünyada öncü olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



“Şehrimizi merkezi ve hiyerarşik değil, kesin ve emredici olmayan, disiplinler arası ve esnek işleyen, mütevazi, ortak aklı geliştiren, katılımcı, şeffaf, hesap veren, proje bazlı işleyen, vatandaş memnuniyetine odaklı, süreçleri yöneten ve sürekli iyileştiren yeni bir anlayışla yönetmek istiyoruz” ifadelerine yer veren Büyükakın, “Yeni bir dönemin arefesindeyiz. Şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığı bu dönemde, şehirlerimizin rekabet gücünü artırmak için yeni bir sefere çıkıyoruz. Bu sefere çıkarken, belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek geliştireceğiz. Gönül Belediyeciliği adını verdiğimiz yeni nesil belediyecilikle şehirlerimizi şehirlerarası yarışta bir adım öne taşıyacak, insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu şehirler inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.



Görkemli bir büyükşehir markasının inşa edileceğini kaydeden Büyükakın, “Kocaeli Türkiye’de yaşamak için tercih edilen ilk 3 şehirden biri olacak. İnsanların yaşamaktan mutlu oldukları Kocaeli, kentli hakları ve refah seviyesi gelişmiş, doğa ve çevre ile uyumlu, ortak akıl ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verebilir, tarihi miras ve mimari kimliği koruyan, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu, akıcı trafik ve entegre toplu taşıma imkanlarına sahip olan, huzurlu ve sağlıklı bir şehir olacak. Kocaeli, Kandıra bezi, Karamürsel sepeti, Hereke halısı gibi değerlere sahip çıkacak. İzmit pişmaniyesi, Kandıra yoğurdu, Eşme ayvası, Yarımca kirazı gibi ürünler için coğrafi işaret alınacak” ifadelerini kullandı.



Önemli çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirten Büyükakın, “Kocaeli Turizm Master Planı hazırlanacak. Doğa turizmi desteklenecek, eko turizm, köy pansiyonculuğu, çadır ve kamp turizmi, karavan turizmi gibi çalışmalar yapılacak. Kongre ve spor turizmi teşvik edilecek, Kocaeli’nin Türkiye’de turizmde ilk 5 kent arasına girmesi sağlanacak. Spor, bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, sporla yaşayan bir kent oluşturulacak. Bunun için tüm çocuklar ve gençler için spor eğitimleri organize edilecek. Kocaelispor’un ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesi için stratejik bir yaklaşım ortaya konacak. Bu bağlamda Kocaelispor’a kentimizin tüm paydaşlarının sahiplenmesi sağlanacak. Kulübün sağlam bir ekonomik altyapıya sahip olması temin edilecek, tesis ve sporcu yetiştirmesi için yatırımlar yapılacak” açıklamalarına yer verdi.



Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı belediyecilik manifestosuna uygun olarak kenti gelecek vizyonuna hazırlayacak bazı projelerini de tanıttı. Akıllı şehircilik uygulamalarından, toplu taşıma ve ulaşım projelerine, metro hatlarından millet parklarına kadar pek çok yeniliğin yer aldığı beyannamede dikkat çeken Büyükakın, “Teknolojik imkanların insan hayatına kattığı kolaylıklar, Kocaeli’nde yaşayan herkesin hayatına etki edecek değişikliklere yol açacak. İmar, altyapı, ulaşım, trafik, otopark, toplu taşıma, çevre, enerji, önleyici sağlık hizmetleri, kent güvenliği, kültür sanat ve sosyal hizmetlere kadar pek çok konuda akıllı kent uygulamalarına şahit olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:34
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    2. Sakarya'da terör propagandasına..
    3. Bozüyük Belediyesi İtfaiye..
    4. 2019 yatırım programı belli oldu!
    5. Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni..
    6. "Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya..
    7. Vatandaştan tanzim satış noktalarına..
    8. Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın..
    9. Patnos’ta iki aile arasında silahlı..
    10. Trabzonspor'da Ağaoğlu özür diledi
    11. Şehit ailesinden şehidine özel oda
    12. SASKİ’den Kilis’e vidanjör
    13. Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son..
    14. Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel..
    15. Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618..
    16. SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi..
    17. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi..
    18. Sapık baba, öz kızını kendisini tahrik..
    19. Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün..
    20. Cidde’de Bursa rüzgarı esti
    21. Karabük'te sahte para operasyonu
    22. Gurbette yaşayan Kuzaycalılar,..
    23. Elazığ’da, AK Parti başkan adayları..
    24. Beytüşşebap’ta teröristlere ait..
    25. Gürsulu kadınlar tarihe yolculuk yaptı
    26. Benzine 27 kuruş zam
    27. Meclis Başkanı kim olacak? | Binali..
    28. Aliağaspor FK, deplasmandan puansız..
    29. Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!