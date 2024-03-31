AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Saygılı oyunu kullandı
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti’nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti’nin adayı Mehmet Saygılı, oyunu kullanmak üzere Leyla İsa Aktuğ İlkokulu’na geldi. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.
Saygılı, "Bismillah diyerek oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
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