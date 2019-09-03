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AK Parti Karşıyaka’dan, kadına şiddete ‘güllü’ protesto

AK Parti Karşıyaka İlçe Teşkilatı, kadına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla “Kadına şiddete hayır” yazılı tişörtler giydi, ardından kadınlara gül takdim etti.

03 Eylül 2019 Salı 15:40
AK Parti Karşıyaka’dan, kadına şiddete ‘güllü’ protesto

AK Parti Karşıyaka İlçe Teşkilatı, kadına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla “Kadına şiddete hayır” yazılı tişörtler giydi, ardından kadınlara gül takdim etti.


AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ve teşkilat üyeleri, Karşıyaka Çarşısı girişinde toplanarak kadına karşı şiddeti protesto etti. Partililer, üzerlerine “Kadına şiddete hayır” yazılı tişörtler giyerken, basın açıklamasının ardından çarşıdaki kadınlara gül takdim etti.


AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, “Hem kültürümüze hem inancımıza hem de gelenek ve göreneklerimize yakışmayan bazı süreçleri yaşıyoruz. Bizler hem inancımız hem kültürümüz gereği kadına karşı en fazla hassasiyete sahibiz. Kadın medeniyettir, kadın hürriyettir, kadın hayatın ta kendisidir. Kadına şiddet olayı gördüğümüzde artık yeri göğü inletmemiz lazım. Kadına şiddete yönelik davranışlarda bulunan kim varsa toplumdan dışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Kadına şiddete karşı AK Parti olarak üzerimize düşen ne varsa bundan önce olduğu gibi bugün de aynı sorumluluk bilinciyle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:40
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