AK Parti karşıtı Şahan Gökbakar'a bak sen! Yürek mi yedin sen aslanım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Akşener'in siyaset gündemine oturan restine ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Birçok isim, Akşener'i seçime günler kala aldığı karardan dolayı sert bir şekilde eleştirdi.

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Muhalefet ne yapsa alkış tutan AK Parti karşıtı komedyen Şahan Gökbakar da bu kez "Bence topyekün ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük 'tıp' oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.