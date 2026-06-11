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Gündem AK Parti karşı çıktı ama… İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yaptı
Gündem

AK Parti karşı çıktı ama… İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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AK Parti karşı çıktı ama… İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı. İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi.

AK PARTİ HAYIR OYU VERDİ

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

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