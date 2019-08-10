AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, bayram günü herkesin yoğun olacağını düşünerek, arife güne partililerle bayramlaşmak için bir araya geldi.

Yatırımların durduğu yönünde kentte çıkarılan dedikoduların doğru olmadığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, “Yatırımların durduğu, yatırımların yapılmadığı gibi şeyler çıkartılıyor. Yok öyle bir şey. Bütün yatırımlarımız Allah’ın izniyle bu güçlü milletvekillerimizin ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak da yatırımlarımızı dün Sarıkamış’ta Tarım ve Orman Köyişleri Komisyon Başkanımızı ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Yunus Kılıç yerinde inceledi. Nasip olursa biz de önümüzdeki haftalarda değerli Bakanımız ve Komisyon Başkanımızla Kars’ta projesi devam eden bütün yatırımları tek tek inceleyecek ve inşallah kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm Kars halkının ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

“Türkiye üzerinde son bir yıldır ekonomik oyun oynanıyor”

Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynandığına dikkat çeken AK Parti Kars Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan, “ Biz güçlü ve dik duruşumuzu sürdürdüğümüz sürece Allah’ın izniyle hem ülkemiz güçleniyor hem kurgulanmak istenen bütün oyunlar tek tek bozuluyor. Birçok oyun oynandı, son bir yıldır da ekonomik bir oyun oynanıyor. Allah’ın izniyle bu ekonomik oyunları bozuldu, bozulmaya devam edecek. Hepimiz buna şahidiz. ‘Dolar 10 lira olacak, Euro 10 lira olacak, faizler yüzde 50’ye çıkacak’ diyenlere inat Dolar da düşüyor, Euro da düşüyor, faizler de düşüyor. Düşmeye de devam edecek inşallah. Bu emin olun ki birliğimizin, beraberliğimizin sonucudur. Ülkemizin güneyinde terör koridoru oluşturmak isteyenler o terör koridorunu denizlerle dolayısıyla deniz aşırı ülkelerle birleştirmek isteyenlere inat da bu birliğimiz bu beraberliğimiz devam ettiği için, sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde dik duruşumuz devam ettiği için birileri elbette ki Türkiye’nin tezleri için “haklıdır” deyip geri Türkiye ile birlikte hareket ediyorlar, hareket edecekler başka çaresi yok. Çünkü bizim niyetimiz hayır. Bizim niyetimiz; mazluma, mağdura sahip çıkmak, ülkemiz ve ülkemiz insanının menfaatini korumak. Bütün bunların olmazsa olmazı birliğimiz ve beraberliğimizdir. Dolayısıyla rabbim inşallah bu bayramı birliğimizin, beraberliğimizin vesile olması anlamında hayırlara vesile kılsın, rabbim kestiğimiz, keseceğimiz, vekalet verdiğimiz kurbanları da inşallah kabul eylesin” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri partililerle bayramlaştı. Milletvekilleri kendilerini takip eden basın mensuplarıyla da bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına, İlçe Balediye Başkanları, İlçe Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, partiler ve vatandaşlar katıldı.