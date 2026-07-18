AK Parti Kahramanmaraş Heyetinden Ankara’da Önemli Temaslar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Görgel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret ederek, Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve inşa sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül de yer aldı.



Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Süreci Masaya Yatırıldı

Görüşmelerde, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları tüm boyutlarıyla ele alındı. Şehir genelinde devam eden kalıcı konut projeleri, altyapı yatırımları, sosyal donatı alanları ve kamu hizmet binalarına ilişkin son durum değerlendirilirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni projeler de gündeme geldi. Başta ulaşım, içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı olmak üzere şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımların hızlandırılması noktasında yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

“Kahramanmaraş’ımızı Türkiye Yüzyılı’na Yakışır Şekilde İnşa Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin yeniden inşası ve geleceğe daha güçlü hazırlanması adına Ankara’da verimli temaslarda bulunduk. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Kahramanmaraş’ımızda devam eden çalışmaların son durumunu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin güçlü desteğiyle şehrimizde çok önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş’ımızı sadece yeniden inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir olarak geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir haline getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.