AK Parti kadın Kolları’ndan Almanya’ya ziyaret

YENİ AKİT / ANKARA

Heyet, 30 Mart- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Köln ve Berlin şehirlerinde bir dizi program gerçekleştirecek. Almanya temaslarının ilk durağı olan Köln’de UID Genel Merkezini ziyaret ederek, yerleşik STK temsilcileri ile bir araya gelecek olan Keşir, burada Ak Parti’nin kadın politikaları hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Almanya’daki yerleşik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan heyet, AK Parti Berlin Temsilciliği başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak. UID yetkililerine AK Parti’nin kadın politikaları ve Kadın Kolları olarak yürütülen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak ve çalışmaları hakkında bilgi alacak.

“Siyasette kadın oranının artırılması, eğitim ve istihdamda eşit fırsatlar, stk çalışmaları ile mümkün”

Kadının siyasete katılım oranının artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesinin önemsedikleri konuların başında geldiğini belirten Keşir, “AK Parti iktidarında, temel haklar, eğitim, sağlık politikaları başta olmak üzere kadını güçlendirecek devrim niteliğinde düzenlemelere imza atıldı. Kadının siyasi katılımı ilk defa yüzde 17 seviyesini gördü. Bu oranın daha da artması eğitim, istihdamda eşit fırsatlar, güçlü STK çalışmaları ile mümkün. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli çalışma alanlarından biri de kadının güçlendirilmesi. Bu vesileyle, yurt dışı programımız kapsamında Alman-Türk yetkililer ve siyasiler ile bir araya gelip Türk kökenli kadınların, kız çocuklarının daha da güçlendirilmesini öncelikli olarak istişare edeceğiz” dedi.

“Kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın beklentilerini ve sorunlarını dinleyeceğiz”

Almanya programında Türk vatandaşlar ve STK ile bir araya gelecek olan Keşir, “Türk vatandaşlarımızın mahallelerini ziyaret edeceğiz. Kadınların güçlendirilmesi en öncelikli konumuz. Aramızda kilometreler olsa da Türkiye'de kökleri bağları itibariyle oradaki kadınlar da bizim kardeşimiz. Hem uyum hem de iki ülke mevzuatı açısından kadınların gelecek beklentileri bizim için önemli. Kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın beklentilerini ve sorunlarını dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.