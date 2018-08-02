AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50 değişim

Hafta sonu 5. olağan kongresini gerçekleştirecek AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nda, yönetimin yüzde 50 değişmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda 5. Olağan Kongresi'ni yapacak. Kongreye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Genel Merkez Kadın Kolları BaşkanıLütfiye Selva Çam yaptığı açıklamada, kongreye 81 il ve ilçelerdeki partililerin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin katılacağını söyledi.

Çam, kadın kolları teşkilatından yetişen 45 kadın milletvekilinin TBMM'de bulunduğunu belirterek, "Yoğun bir şekilde seçim çalışmaları yaparken diğer taraftan adeta siyaset yapan kadınları üretme merkezi haline geldi genel merkezimiz. Partimizin oylarını artırmak için kadınlarımızın daha fazla halkın içerisinde yer alması, mahalle, il ve ilçe teşkilatlarımızın halktan kopuk olmayan onların dertleri ile dertlenen ve onlarla dertlenen bir mekanizma kurduk." ifadesini kullandı.

''KADINLAR SİYASETİN ÖZNESİDİR''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınları siyasetin öznesidir" ifadesiyle kadınların güç kazandığını vurgulayan Çam, kadınlara verilen önemin 24 Haziran'da ortaya çıktığına dikkati çekti. Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"125 kadın milletvekili adayımızın listelere girmiş olması ve bunlardan 53'ünün parlamentoda yer alması kadın kollarımız için ayrı bir güç oldu. Bundan sonraki süreçte eminim ki yerelde kadınların sesini duyacağız, kadın elinin değdiği her yere aslında başarı ve düzen geliyor. Kadınca siyaset yapmayı, erkekleşmeden dik duruşu olan ama kadın hassasiyetini getiren bir siyaset etme tarzımız da var. Bundan sonraki süreçte inşallah biz karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını göreceğiz.

Adeta görünmeyen bir cam tavanları Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yıkmış olduk. Kongremizin konsepti bunun üzerinde yapılandı ancak ben ipucu veremeyeceğim ama farklı bir sahne görecek izleyiciler ve katılımcılar. Tüm Türkiye'deki kadınları bu kongremize de bekliyoruz. Ben hepsini davet ediyorum güzel bir kongre olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ayrıca renklenmiş ve oradan kadınlara yönelik mesajları da duymuş olacağız."

''YÜZDE 50 DEĞİŞİM OLACAK''

Çam, göreve geldikleri günden bu yana çok önemli görevler üstlendiklerinin ve politika üretmek için alt yapı çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, "Kadın siyasetçi üretimi konusunda önümüzde yerel seçimler var, bunun için de ciddi bir gayret gösteriyoruz. İnsan havuzu, kadın havuzunu oluşturmak için illere giden koordinatörlerimizin yapmış olduğu mülakatlarda 'kimden iyi bir belediye meclisi olabilir' diye çalışıyoruz. Diğer taraftan da kadın muhtarların sayısını artırmak için ciddi bir gayretimiz var." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları yönetimindeki değişim süreci hakkında da bilgi veren Çam, şunları kaydetti:

"Genel Merkezin Türkiye'nin mozaiğinin yansıtılması gereken bir yönetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. İllerimizin tamamından tabii ki 81 ilimizde var, 81 ilin temsilini ve bölgenin temsilini sağlayabilecek şekilde yönetim kadromuzu kuruyoruz. Belki siyasette bugüne kadar hiç yer almamış arkadaşlar da olacak. Katma değer üretebilecek ülkemize sevdalı, ülke kadınları için bir şeyler yapmak isteyen pek çok arkadaşımızla mülakatlarımızı yaptık. Seçim yapmak çok zor kalifiye ve kendini çok iyi yetiştirmiş kadınlarımızın müracaatlarını aldık. Bir taraftan teşkilatlarımızda yetişmiş tecrübeli arkadaşlarımıza yer verirken diğer taraftan kendi dallarında ve mesleklerinde ilerlemiş genel merkeze katkı sunabilecek arkadaşlarımız olacak. Tecrübe ile deneyimi bir araya toplayıp çok geniş katılımlı Türkiye'yi yansıtabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde vermek zor olur ama bizde yüzde 50 gibi bir değişim olacak."