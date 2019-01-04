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AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanmasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı İzmitliler tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Peki AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

04 Ocak 2019 Cuma 16:30
AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanmasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı İzmitliler tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Peki AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermesiyle birlikte aday belirleme sürece de başlamıştı.

AK Parti İzmit belediye başkan adayları 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 75 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise hem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını hem de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlamasından sonra AK Parti İzmit ilçe beldeiye başkan adaylarının kim olduğu ve AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AK Pati Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bilecik Valisi Tahir Büyükakın oldu. İşte AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adaylıkları için ismi geçtiği iddia edilen isimler:

AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü

AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım

AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım

AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt

AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün

AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman

AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık

AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi

AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zeynur Büyükgöz

AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir

KANDIRA: (MHP’YE BIRAKILABİLİR)

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:30
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. ak parti izmit ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. ak parti gölcük belediye başkan adayı
  8. ak parti gebze belediye başkan adayı
  9. ak parti kandıra belediye başkan adayı
  10. ak parti darıca belediye başkan adayı

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