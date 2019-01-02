AK Parti İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı 2019

AK Parti'nin il belediye başkan adaylarının belli olmasından sonra şimdi de AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesini açıkamasıyla birlikte şimdi gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İzmir'de AK Parti belediye başkan adayları kim? AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan 1 Ocak Salı günü ise AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti iki büyükşehirde 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 75 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı.

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı?

AK Parti İBB adayı Banili Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. Nihat Zeybekçi'nin AK Parti İzmir adayı olmasından sonra şimdi gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 6 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti'nin Kemalpaşa belediye başkan adayı henüz açıklanmadı. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz AK Parti İzmir adayları bu sayfada olacak.

AK Parti mevcut belediye başkanları

AK Parti Kemalpaşa mevcut belediye başkanı Arif Uğurli

AK Parti Ödemiş belediye başkanı Abdurrahman Mahmut Badem

AK Parti Torbalı mevcut belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Menderes mevcut belediye başkanı Bülent Soylu

AK Parti Selçuk mevcut belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı

AK Parti Kınık mevcut belediye başkanı Sadık Doğruer

AK Parti Kiraz mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Kemalpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 35

MHP % 19

SP % 1

HDP % 1