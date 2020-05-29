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Siyaset

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’nin acı günü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin annesi Perihan Sürekli hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:46:50 -
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’nin acı günü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin annesi Perihan Sürekli hayatını kaybetti.


AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin 84 yaşındaki annesi Perihan Sürekli hayatını kaybetti. Bir süredir Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Perihan Sürekli’nin vefat ettiği öğrenildi.


Perihan Sürekli’nin cenaze defin bilgilerinin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

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