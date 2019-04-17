AK Parti İzmir İl başkanı Ali Sürekli kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül görevinden istifa etti. Aydın Şengül'ün yerine kimin AK Parti İzmir İl başkanı olacağı merak ediliyordu. AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını açıklandı. Ali Sürekli 2004'de AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı oldu. 2009-2014 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevinde yer aldı. Peki AK Parti İzmir İl başkanı olan Ali Sürekli kimdir? Ali Sürekli nereli ve kaç yaşında? Ali Sürekli hayatı.

Kerem Ali Sürekli, 1965'de Gölcük'te dünyaya geldi. İlköğrenimini 1972-1977 tarihleri arasında Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu'nda bitirdi.1983'de Karşıyaka Lisesi'ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1988'de kendi soyadını taşıyan Sürekli Hukuk Bürosu'nu kurdu.

2001 tarihinde Ak Parti İzmir İl Teşkilatı'nda kurucu Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı ve Ak Parti İzmir İl Başkan Vekili olarak görev aldı. 2004'de Ak Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı oldu.2009-2014 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve Ak Parti Grup Sözcülüğü görevinde yer aldı.

2012 yılının Ocak ayında Ak Parti Karşıyaka ilçe Başkanı olarak atanan Kerem Ali Sürekli, 22 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen Ak Parti Karşıyaka ilçe Kongresi ile aynı göreve devam etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve Karşıyaka Spor Kulübün de ikinci Başkan olarak görev yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Kerem Ali Sürekli, evli ve 1 çocuk babasıdır.