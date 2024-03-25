AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'dan İzmir'e indirim müjdesi

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ A Haber canlı yayınına katıldı ve çalışmalarını anlattı.

İşte Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları;

İzmir çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz.Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var onun yanında Gençlik Kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim.

Zaman zaman gittiğim yerlerde emeklilik vs gibi taleplere maruz kalıyoruz tabi. İzmir'de polemik değil eser ve hizmet konuşulacak. Hizmete ihtiyacımız var yahu, hizmete ara sokaklara kadar yollar kötü bunları konuşulsun. Su parası ülkenin en pahalı suyu olmuş. Bunları konuşun particilik yapmayın. İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz ve beraber yöneteceğiz.

Sosyal market projesi

25 yıllık özellikle temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Ama bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz. İzmirliler için sosyal market kurulacak, dar gelirli insanların İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturacağız.

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'Koku sorunu çözülecek'

İzmir her dönem yeni bir enkazla karşılaşmış. Normal de seçim çalışmalarında güncel hiçbir fotoğraf koymadım ama bu fotoğraf ayrı bu herkesin gördüğü bir yer değil. Bu normalde arıtıldıktan sonra dökülen çamur. Bunun buraya dökülmesi değil başka bir yere gömülmesi lazımdı. Yağmur yağdığı zaman yan taraf körfez ve bu çamur körfeze gidiyor. Dolayısıyla hem koku kaynaklı bir sorun var hem de körfezin kirlenmesi bir sorun. Bunu bir hal yoluna koymak lazım ama en azından koku meselesi yapacağımız çalışmalarda iyi hale gelir.

Suya yüzde 50 indirim

Bir belediye başkanı oturduğunda ekibiyle beraber değerlendirip halkın menfaati için ne varsa ve kendi elindeki kaynaklara göre de yapması gerekiyor. Biz mesela su ücret tarifelerine yüzde 50 indirim yapacağız. Önümüzde ki hafta meclise ilk getirilecek konu bu.