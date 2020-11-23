AK Parti istanbul ilçe başkan adayları kimler?
AK Parti il ve ilçe kongrelerini gerçekleştiriyor. AK Parti, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek haftadan itibaren kongrelere ara verileceğini açıklamıştı. Türkiye’nin umudu olmaya devam eden AK Parti İstanbul ilçe başkanlarının kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin ilçe başkan adayları belli oldu. Peki Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik ve Ataşehir AK Parti ilçe başkan adayları kimler oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe başkanı adayları.
AK Parti İstanbul ilçe başkanı adayları listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongrelere ara vereceklerini açıkladı. Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik ve Ataşehir'de ilçe başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Pendik ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Pendik ilçe başkanlığı 6. olağan kongresinde Pendik AK Parti ilçe başkan adayı Ali Şirin oldu.
AK Parti Maltepe ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Maltepe ilçe başkanlığı 7. olağan kongresinde Maltepe AK Parti ilçe başkan adayı Mehmet Karadeniz oldu.
AK Parti Küçükçekmece ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Küçükçekmece ilçe başkanlığı 7. olağan kongresinde Küçükçekmece AK Parti ilçe başkan adayı Recep Şencan oldu.
AK Parti Beylikdüzü ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Beylikdüzü ilçe başkanlığı 4. olağan kongresinde Beylikdüzü AK Parti ilçe başkan adayı Mustafa Günaydın oldu.
AK Parti Ataşehir ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Ataşehir ilçe başkanlığı 5. olağan kongresinde Ataşehir AK Parti ilçe başkan adayı İsmail Erdem oldu.
AK Parti Kartal ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Kartal ilçe başkanlığı 7. olağan kongresinde Kartal AK Parti ilçe başkan adayı Ebubekir Taşyürek oldu.
AK Parti Güngören ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Güngören ilçe başkanlığı 7. olağan kongresinde Kartal AK Parti ilçe başkan adayı Devran Yalçınkaya oldu.
AK Parti Çekmeköy ilçe başkan adayı kim?
AK Parti Çekmeköy ilçe başkanlığı 5. olağan kongresinde Çekmeköy AK Parti ilçe başkan adayı Akın İlhana oldu.
Tuzla AK Parti ilçe başkan adayı
Tuzla İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Talha Tayfur İlçe Başkan adayı oldu.
AK Parti Şişli ilçe başkan adayı
Şişli İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Gökhan Yüksel AK Parti ilçe başkan adayı oldu.