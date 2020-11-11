AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi" haberine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi" başlıklı habere ilişkin, "Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara'ya çağırılmıştır ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır." açıklamasını yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi" başlıklı haberde, İstanbul ilçe başkanlarının tamamının bugün Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağının ifade edildiği aktarıldı.



Aynı haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in MYK öncesinde İl Başkanı Bayram Şenocak'la konuyla alakalı bir görüşme yaptığının da yer aldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır. Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır."

Açıklamada, AK Parti İstanbul Teşkilatının, Genel Merkez'le koordineli bir şekilde kongre sürecinin verimli, güzel ve partiye yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü anlatıldı.







