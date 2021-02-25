AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki törenle Osman Nuri Kabaktepe görevi devraldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe, yapılan devir teslim töreni ile Bayram Şenocak'tan görevi devraldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından devir teslim töreni yapıldı. İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Osman Nuri Kabaktepe görevi devraldı

Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

İl yürütme kurulu belirlendi

Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.

Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;

• İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

• Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım

• Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk

• Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı

• Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe

• Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin

• Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak

• Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur

• Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin

• Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya

• İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü

• Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan

• Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay

• Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener

• İl Sekreteri: Fatih Coşar

• Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan

• Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin