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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan "Haliç" paylaşımı:

"Haliç, 1994 öncesi çamurlu günlerine dönüş belirtileri göstermeye başladı"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:13:08 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan "Haliç" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç'in, 1994 öncesi çamurlu günlerine dönüş belirtileri göstermeye başladığını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şenocak, Haliç'in son 10 aylık dönemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Haliç nasıl emanet edildi?" başlıklı videolu paylaşımda Şenocak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'CHP çamurdur' dediğinde feryat edenler. İyi okuyun; 5 milyon metreküp çamur bertaraf edilerek, 25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, 1994 öncesi çamurlu günlerine dönüş belirtileri göstermeye başladı. Liyakatli çalışanlar görevden uzaklaştırıldı, İstanbul'u ve Haliç'i bilmeyen liyakatsiz ve partizan atamalarla tesisler çalıştırılamadı. CHP'nin beceriksiz İBB Başkanı yönetiminde ihmal edilen Haliç 10 ayda tam 400 bin metreküp çamura terk edildi."

AK Parti döneminde kente kazandırılan Kemerburgaz Ormanı, Hacı Osman Korusu gibi eserlerin yeniymiş gibi açıldığını dile getiren Şenocak, "İstanbul'a yeni bir eser kazandırmayacağı anlaşılan CHP'li Başkan, Haliç'i de çamura terk ederek İstanbul'un kazanımlarına dahi sahip çıkamayacağını gösterdi. Siyasetin tek limanı ahlaktır. 'Fazilet Durağı'nda otobüs şoförlerini akla ziyan yalan beyanlara zorlayarak ahlak limanını terk eden CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'u yalanlarla yönetmesine rıza göstermeyeceğiz. Yalanın ömrü kısadır. Hakikat er geç ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

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