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Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'ye sert gönderme
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'ye sert gönderme

AK Parti yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li belediyelerde biriken çöp yığınlarıyla ilgili ''Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın.'' paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 02:13:00 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'ye sert gönderme

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çöp dağlarını geri getiren CHP'li belediyeler hakkında çok sert paylaşımda bulundu. Kabaktepe, ''Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın.'' ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerde işçilerin grev kararı almasının ardından Kadıköy ve Maltepe'de sokaklarda çöp dağları oluşmaya başlamıştı.

Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'ye 'çöp' tepkisi

CHP'li belediyelerin basiretsizliğini eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler... Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri “ajans” toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe attığı tweete dakikalar içinde binlerce destek mesajı geldi.

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