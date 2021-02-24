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Siyaset AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Siyaset

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:02:00 -
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresinde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek İstanbul'u yeniden kazanma sözü verdi.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeni Başkan Kabaktepe'den 'İstanbul' sözü

AK Parti İstanbul İl BaşkanI Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.

Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.

Erdoğan eski başkana teşekkür etti

Başkan Erdoğan'da yaptığı konuşmada "Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz" dedi.

Erdoğan, "İstanbul'un her hanesine değer göstereceğini bildiğimiz arkadaşlarımıza yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk. Geçtiğimiz dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak ve ekibine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisiyle farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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