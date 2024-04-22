AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP’nin sinsi planını ifşa etti! Emanetçi Başkan Özel'e sorular...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'liler, AK Parti'den devraldıkları belediyelere ilişkin algı çalışması yaparak, kamuoyunu meşgul edip kendi açıklarını gizliyor.

"Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" yalanı başta olmak üzere birçok provokatif girişimle algı operasyonuna soyunan CHP'lilere ilişkin AK Partili Osman Nuri Kabaktepe dikkat çeken tespitlerini sosyal medya hesabından aktardı.

"CHP yönetimi ve belediye başkanlarının algı oluşturma gayeleri, başta İstanbul ve İzmir il/ilçe belediyeleri olmak üzere, yönetemedikleri belediyelerin borç batağını gizlemek ve önümüzdeki beş yılı hizmet değil, bahane siyaseti ile geçirme arzusudur." diyen Kabaktepe, "Kanaatimizce; Konak Belediye Başkanı dahil CHP'li birçok belediye başkanının, “çekinmeden” CHP'den devraldıkları kendi belediyelerinin borç batağında olduğunu ifade etmelerine gelen tepkiler, yapılmak istenenin en önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, yıllardır yönettikleri ve maaş ödeyemez duruma getirdikleri belediyeler hakkında dertlenmeye davet ediyorum." çağrısı yaptı.

Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li belediyelerin borç batağında olduğunu belirterek, "Herkes biliyor ki; “Asla borçlanmayacağız” iddiası ile koltuğa oturdukları İstanbul ve “kalemiz” dedikleri İzmir Büyükşehir Belediyelerinin borçları, bahsi geçen belediyeleri borçlanamaz hale getirmiştir. İstanbul özelinde borç, önceki dönemlerle mukayese edilemez duruma gelmiştir. Daha geçen hafta CHP'li İBB yönetimi, belediye meclisinden devasa borçlanma yetkisi alırken, belediyelerin borçlanması üzerinden mağduriyet oluşturma çabası aymazlıktır." şeklinde konuştu.

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Özgür Özel'e sorular!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'nin emanetçi başkanına şu soruları yöneltti:

Bu bağlamda Sayın Özel'e kamuoyu adına soruyoruz:

▪️CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?

▪️Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?

▪️Belediyelere dair borç meselesini sürekli gündemde tutuyor olmanız, şimdiden 'havlu atma' girişimi midir?

▪️Yıllardır yönettiğiniz CHP’li belediyelerin borçlarını biliyor musunuz?